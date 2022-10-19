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44 минуты назад

Прокурор попросил 24 года колонии для совладельца группы "Сумма" Магомедова

ТАССиещё 3

Гособвинение просит Мещанский суд Москвы назначить 24 года колонии совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, обвиняемому в организации преступного сообщества и хищении более 11 млрд рублей. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС из зала суда.

Гособвинение запросило 24 года колонии для совладельца «Суммы»
Фото: ТАССТАСС

"Прошу признать Зиявудина Магомедова виновным и назначить ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на 2 года после отбытия наказания", - сказал представитель надзорного ведомства.

Для брата бизнесмена Магомеда Магомедова прокурор запросил 21 год колонии, такого же размера штраф и ограничение свободы.

Ранее в суде совладельцы группы "Сумма" братья Магомедовы и другие фигуранты дела заявили о невиновности, назвав обвинения "голословными и лживыми".

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