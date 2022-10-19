Гособвинение запросило 24 года колонии для совладельца «Суммы»

"Прошу признать Зиявудина Магомедова виновным и назначить ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на 2 года после отбытия наказания", - сказал представитель надзорного ведомства.