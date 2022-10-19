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37 минут назад

Раскрыта личность уличенного в крупной взятке экс-замглавы Минэнерго России

Lenta.ru

Раскрыта личность бывшего замглавы Минэнерго России, которого задержали со взяткой в размере 227 миллионов рублей — им оказался Анатолий Тихонов, изобличенный в коррупции два года назад. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Раскрыта личность уличенного в крупной взятке экс-замглавы Минэнерго России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-чиновнику, помимо получения взяток за госконтракты, вменяется растрата в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело Тихонова находится на рассмотрении в Мещанском суде Москвы. На 26 октября назначено первое судебное заседание. Вместе с чиновником по делу проходят еще шестеро фигурантов.

По версии следствия, Анатолий Тихонов и бизнесмен Владимир Макаров руководили преступной группой из десяти человек, которая в 2014-2018 годах похитила бюджетные средства Минэнерго при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Заниматься разработкой государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса было поручено «Российскому энергетическому агентству», которое на тот момент возглавлял Тихонов. Компании выделили более 960 миллионов рублей, из которых уже на начальном этапе было похищено около 96 миллионов рублей и отмыто 67.

Кроме того, как полагают следователи, преступная группа организовала подписание договора на проведение конструкторских работ с одним из крупнейших разработчиков в сфере IT-услуг в России. Сделка обошлась в 607 миллионов рублей. Однако на деле работы проводились в той же компании бывшего главы Минэнерго.

Впоследствии Тихонов подготовил документы о сдаче-приемке информационной системы, которая, как уверяют следователи, оказалась неработоспособной.

Происшествия,Владимир Макаров,Анатолий Тихонов,Минэнерго России,
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