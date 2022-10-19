В Джакарте купол храма обрушился из-за пожара

Очевидцы сняли на видео момент обрушения горящего купола Большой мечети исламского центра. расположенного в районе Коджа на севере Джакарты, сообщают местные СМИ.

По данным портала Voi.id, причины возгорания выясняются.

Уточняется, что купол храма ремонтировали. В настоящее время четверых рабочих, ремонтировавших конструкции здания, вызвали на допрос.

Издание Tribunenews также пишет, что в момент начала возгорания в мечети были молящиеся верующие.