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42 минуты назад

В Джакарте купол храма обрушился из-за пожара

Газета.Ru

Очевидцы сняли на видео момент обрушения горящего купола Большой мечети исламского центра. расположенного в районе Коджа на севере Джакарты, сообщают местные СМИ.

По данным портала Voi.id, причины возгорания выясняются.

Уточняется, что купол храма ремонтировали. В настоящее время четверых рабочих, ремонтировавших конструкции здания, вызвали на допрос.

Издание Tribunenews также пишет, что в момент начала возгорания в мечети были молящиеся верующие.

Сведения о погибших и пострадавших пока не приводятся.

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