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1 час назад

На Урале осудили мать, убившую 8-летнюю дочь ножом

N24.ru

В Свердловской области осудили жительницу Нижесергинского района, которая расправилась с 8-летней дочерью. Реальный срок ей не назначили, пишет «КП-Екатеринбург».

Россиянка зарезала 8-летнюю дочь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Преступление произошло в октябре 2021 года. Тогда мать разозлилась на дочь, когда та отказалась ложиться спать. Женщина схватила нож и нанесла ребенку не менее 11 ударов. Девочка скончалась.

О случившемся мать сообщила в полицию, заявив при этом, что с ребенком расправился незнакомец с бородой, ворвавшийся в квартиру. Она добавила, что мужчина пытался ее изнасиловать и ей пришлось прятаться в туалете. Для правдоподобности женщина изрезала свои пальцы.

Созналась в преступлении мать по пути в отделение полиции. Экспертиза показала, что задержанная страдает психическим заболеванием, ее признали невменяемой и назначили принудительное лечение в п клинике.

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