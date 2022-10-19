Россиянка зарезала 8-летнюю дочь

В Свердловской области осудили жительницу Нижесергинского района, которая расправилась с 8-летней дочерью. Реальный срок ей не назначили, пишет «КП-Екатеринбург».

Преступление произошло в октябре 2021 года. Тогда мать разозлилась на дочь, когда та отказалась ложиться спать. Женщина схватила нож и нанесла ребенку не менее 11 ударов. Девочка скончалась.

О случившемся мать сообщила в полицию, заявив при этом, что с ребенком расправился незнакомец с бородой, ворвавшийся в квартиру. Она добавила, что мужчина пытался ее изнасиловать и ей пришлось прятаться в туалете. Для правдоподобности женщина изрезала свои пальцы.