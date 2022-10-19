Россиянин насмерть забил брата табуретом

На Дону возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Шахт. Мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
- По версии следствия, 15 октября подозреваемый, находясь в доме на улице Миргородской в Шахтах, в ходе возникшей ссоры ударил своего 39-летнего брата табуретом по голове. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице, - говорится в сообщении.
В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.