В Ростове мошенники зовут детей на обследование, прикрываясь спецоперацией

«Уважаемые родители, пожалуйста, приведите вашего ребенка (детей) как можно скорее на бесплатную консультацию в один из трех наших центров в Ростове. Предварительная запись не требуется. В связи с противоборствующей деятельностью в отношении спецоперации, мы уполномочены правительством проводить бесплатное медицинское обследование детей до 15 лет», – говорится в сообщении, которое получили жители донской столицы.