В Ростове мошенники зовут детей на обследование, прикрываясь спецоперацией

Ростовская область, 19 октября 2022. DON24.RU. В Ростове-на-Дону мошенники от лица одной из детских клиник требуют родителей привести своих детей на медицинское обследование. В сообщении утверждается, что каким-то образом связано со спецоперацией.
«Уважаемые родители, пожалуйста, приведите вашего ребенка (детей) как можно скорее на бесплатную консультацию в один из трех наших центров в Ростове. Предварительная запись не требуется. В связи с противоборствующей деятельностью в отношении спецоперации, мы уполномочены правительством проводить бесплатное медицинское обследование детей до 15 лет», – говорится в сообщении, которое получили жители донской столицы.
В Правительстве Ростовской области ИА «ДОН 24» уточнили, что подобных полномочий власти региона никому не предоставляли.
Свою причастность к этому отрицает и сама частная клиника. В детской больнице призвали игнорировать подобные рассылки
«Будьте внимательны и всегда проверяйте с какого ящика приходят письма. Мы не размещаем нигде никаких требований и призывов, не рассылаем никакой информации. Просим вас игнорировать подобные рассылки», – говорится в сообщении на сайте медорганизации.