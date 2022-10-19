В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
31 минуту назад

В Ростове мошенники заманивают детей на медобследование, прикрываясь спецоперацией

Don24.ru

Ростовская область, 19 октября 2022. DON24.RU. В Ростове-на-Дону мошенники от лица одной из детских клиник требуют родителей привести своих детей на медицинское обследование. В сообщении утверждается, что каким-то образом связано со спецоперацией.

В Ростове мошенники зовут детей на обследование, прикрываясь спецоперацией
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Уважаемые родители, пожалуйста, приведите вашего ребенка (детей) как можно скорее на бесплатную консультацию в один из трех наших центров в Ростове. Предварительная запись не требуется. В связи с противоборствующей деятельностью в отношении спецоперации, мы уполномочены правительством проводить бесплатное медицинское обследование детей до 15 лет», – говорится в сообщении, которое получили жители донской столицы.

В Правительстве Ростовской области ИА «ДОН 24» уточнили, что подобных полномочий власти региона никому не предоставляли.

Свою причастность к этому отрицает и сама частная клиника. В детской больнице призвали игнорировать подобные рассылки

«Будьте внимательны и всегда проверяйте с какого ящика приходят письма. Мы не размещаем нигде никаких требований и призывов, не рассылаем никакой информации. Просим вас игнорировать подобные рассылки», – говорится в сообщении на сайте медорганизации.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители