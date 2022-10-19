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1 час назад

В Рязанской области за 9 месяцев пропали 150 детей

62info.ru

В Рязанской области за 9 месяцев 2022 года пропали 150 детей. Такую статистику привели в региональном СУ СК РФ.

В российском регионе за 9 месяцев пропали 150 детей
Фото: 62info.ru62info.ru

Всех детей нашли, в том числе и в других регионах. Кроме того, за тот же период следователи раскрыли 45 преступлений прошлых лет, в том числе 9 убийств, 7 сильных избиений, 7 изнасилований и другие.

Так, в 2022 году нашли подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство, которое произошло ещё в 2004 году в Путятинском районе. Мужчину искали 15 лет, но до 2021 года поиск не давал результатов.

Происшествия,Следственный комитет,
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