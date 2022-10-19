Три автомобиля сгорели на парковке в Москве

Два легковых автомобиля и грузовик сгорели на парковке в Москве. Видео разместил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел на ул. Летчика Спирина в районе дома 14 по Челобитьевскому шоссе. Сначала на парковке загорелся грузовой автомобиль коммунальных служб. Далее огонь перекинулся на Lada Xray и внедорожник Toyota.