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33 минуты назад

Три автомобиля сгорели на парковке в Москве

Газета.Ru

Два легковых автомобиля и грузовик сгорели на парковке в Москве. Видео разместил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Три автомобиля сгорели на парковке в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на ул. Летчика Спирина в районе дома 14 по Челобитьевскому шоссе. Сначала на парковке загорелся грузовой автомобиль коммунальных служб. Далее огонь перекинулся на Lada Xray и внедорожник Toyota.

Прибывшие на место пожарные потушили все три автомобиля. Грузовик, судя по видео, полностью сгорел. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

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