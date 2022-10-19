Задержанный ФСБ на Lamborghini звездный адвокат совершил побег

Арестованный по уголовному делу о мошенничестве на два миллиона евро звездный адвокат Вадим Лялин попал под следствие по новому эпизоду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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В отношении юриста было возбуждено уголовное дело за побег из-под стражи, который он совершил 2 сентября. Лялин был объявлен в розыск, но уже 4 сентября его поймали и вновь отправили в СИЗО. Расследование проводится по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»), предусматривающей максимальное наказание до четырех лет.

Сотрудники ФСБ задержали адвоката 16 апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, когда он ехал по Москве за рулем кроссовера Lamborghini Urus.

Лялину инкриминируют хищение 2,2 миллиона евро, которые ему заплатили совладельцы и топ-менеджер IT-компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Борис Левин за свою защиту по уголовному делу о покушении на убийство бывшего делового партнера Вячеслава Симоненко. Они заявили, что адвокат «склонял их к самооговору и оговору других лиц, а также к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве», то есть признанию вины. При этом Лялин демонстрировал своим подзащитным наличие связей со следователем, который занимался их делом, — майором СКР Алексеем Несновым.

На основании жалобы бизнесменов Лялин был лишен адвокатского статуса советом адвокатской палаты Москвы 24 марта. По решению Басманного суда столицы он был взят под стражу.