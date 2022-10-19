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34 минуты назад

Полиция застрелила жителя Ростова-на-Дону, убившего человека и ранившего полицейского

ТАСС

Сотрудники полиции ликвидировали жителя Ростова-на-Дону, который застрелил владельца овощного ларька, а после открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция ликвидировала россиянина, ранившего полицейского
Фото: 

"В городе Ростове-на-Дону полицейскими обезврежен вооруженный мужчина, который причинил смертельные ранения ростовчанину. Чтобы остановить его, полицейские в соответствии с требованиями Федерального закона "О полиции" применили табельное оружие", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что днем 18 октября мужчина, находясь в помещении овощного ларька, несколько раз выстрелил в индивидуального предпринимателя, смертельно его ранив. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, преступление произошло на улице Комарова в Северном микрорайоне города. С места происшествия мужчина скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции личность подозреваемого была установлена и получена информация о его нахождении в одном из домов Первомайского района города.

"Прибывшими полицейскими было установлено, что мужчина вооружен и отказывается выполнять требование правоохранителей. В свою очередь злоумышленник открыл огонь по стражам порядка, в результате чего лейтенант полиции получение ранение в руку, капитану полиции пуля попала в бронежилет. Ответным огнем нападавший был ликвидирован. Им оказался ростовчанин 1981 года рождения. С места происшествия изъят незарегистрированный самодельный пистолет", - добавили в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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