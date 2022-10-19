Полиция ликвидировала россиянина, ранившего полицейского

Сотрудники полиции ликвидировали жителя Ростова-на-Дону , который застрелил владельца овощного ларька, а после открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области .

"В городе Ростове-на-Дону полицейскими обезврежен вооруженный мужчина, который причинил смертельные ранения ростовчанину. Чтобы остановить его, полицейские в соответствии с требованиями Федерального закона "О полиции" применили табельное оружие", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что днем 18 октября мужчина, находясь в помещении овощного ларька, несколько раз выстрелил в индивидуального предпринимателя, смертельно его ранив. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, преступление произошло на улице Комарова в Северном микрорайоне города. С места происшествия мужчина скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции личность подозреваемого была установлена и получена информация о его нахождении в одном из домов Первомайского района города.