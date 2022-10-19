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1 час назад

Нетрезвый россиянин подкараулил сына по пути в школу и ранил его ножом

Lenta.ruиещё 1

Житель города Кудрово подкараулил сына по пути в школу и взял его в заложники. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нетрезвый россиянин подкараулил сына по пути в школу и ранил его ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, нетрезвый 38-летний мужчина выследил девятилетнего мальчика и увел к себе в квартиру, после чего стал звонить жене, которая за два месяца до инцидента переехала к матери вместе с двумя детьми. По телефону мужчина рассказал, что собирается убить сына, и ударил его ножом в шею. Мать ребенка обратилась в полицию и приехала к квартире.

«В ходе переговоров полицейские под предлогом оказания мальчику медпомощи убедили хозяина квартиры открыть дверь, после чего в квартиру ворвались бойцы полицейского отряда специального назначения "Гром"», — добавили в ведомстве.

Они обезоружили мужчину. Его сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении дела, прокуратура проводит проверку.

Происшествия,МВД России,
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