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54 минуты назад

СМИ: в результате двух взрывов в тюрьме в Мьянме погибли восемь человек

ТАССиещё 1

По меньшей мере восемь человек погибли и 15 получили ранения в результате двух взрывов в мьянманской тюрьме Инсейн. Как сообщило издание Myanmar Now, инцидент произошел в среду утром.

Два взрыва произошли в тюрьме в Мьянме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, в исправительном учреждении взорвались две бомбы: одна внутри здания, где сотрудники получают посылки для заключенных, другая - снаружи. Очевидец сообщил изданию, что во время взрывов присутствовало несколько гражданских лиц, которые доставляли различные предметы первой необходимости своим родственникам, находящимся в заключении.

После взрывов с тюремной сторожевой башни раздались выстрелы, в результате чего люди разбежались. Согласно данным полиции, трое из погибших при нападении были сотрудниками исправительного учреждения, а пятеро - гражданскими лицами. Еще не менее 15 человек получили ранения, большинство которых также были гражданскими.

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