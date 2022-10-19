Два взрыва произошли в тюрьме в Мьянме

По меньшей мере восемь человек погибли и 15 получили ранения в результате двух взрывов в мьянманской тюрьме Инсейн. Как сообщило издание Myanmar Now, инцидент произошел в среду утром.
По ее данным, в исправительном учреждении взорвались две бомбы: одна внутри здания, где сотрудники получают посылки для заключенных, другая - снаружи. Очевидец сообщил изданию, что во время взрывов присутствовало несколько гражданских лиц, которые доставляли различные предметы первой необходимости своим родственникам, находящимся в заключении.
После взрывов с тюремной сторожевой башни раздались выстрелы, в результате чего люди разбежались. Согласно данным полиции, трое из погибших при нападении были сотрудниками исправительного учреждения, а пятеро - гражданскими лицами. Еще не менее 15 человек получили ранения, большинство которых также были гражданскими.