Российский чиновник украл 18 млн рублей на несуществующей физкультуре

На директора красноярского муниципального учреждения «Центр спортивных клубов» Максима Кузнецова завели сразу четыре уголовных дела за мошенничество и растрату. Полиция подозревает, что в 2020 году он присвоил каждый пятый из 78 млн рублей, выделенных на развитие физкультуры и спорта в городе. Благодаря служебному положению он подделывал финансовые отчёты по ремонту спортивных сооружений или проведению спортивных занятий.

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Следствие считает, что Кузнецов пускал пыль в глаза главному управлению по физической культуре и спорта Красноярска. Он взял на работу три «мёртвые души» в качестве инструкторов и подписывал документы о ремонте спортивных площадок, где даже не начинали работу.

Сейчас Максим Кузнецов задержан, и следователи решают вопрос об его аресте. Следователи выясняют, кому Кузнецов мог передавать деньги и в каких ещё преступных эпизодах он мог быть замешан.

Ранее суд арестовал руководителя владимирского отделения Молодёжного союза юристов России Елизавету Кустову. Её обвинили в хищении 2 млн рублей при проведении молодёжного форума «Добросаммит» в 2015 году. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.