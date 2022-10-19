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39 минут назад

Российский чиновник украл 18 млн рублей на несуществующей физкультуре

Секрет Фирмыиещё 1

На директора красноярского муниципального учреждения «Центр спортивных клубов» Максима Кузнецова завели сразу четыре уголовных дела за мошенничество и растрату. Полиция подозревает, что в 2020 году он присвоил каждый пятый из 78 млн рублей, выделенных на развитие физкультуры и спорта в городе. Благодаря служебному положению он подделывал финансовые отчёты по ремонту спортивных сооружений или проведению спортивных занятий.

Российский чиновник украл 18 млн рублей на несуществующей физкультуре
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Следствие считает, что Кузнецов пускал пыль в глаза главному управлению по физической культуре и спорта Красноярска. Он взял на работу три «мёртвые души» в качестве инструкторов и подписывал документы о ремонте спортивных площадок, где даже не начинали работу.

Сейчас Максим Кузнецов задержан, и следователи решают вопрос об его аресте. Следователи выясняют, кому Кузнецов мог передавать деньги и в каких ещё преступных эпизодах он мог быть замешан.

Ранее суд арестовал руководителя владимирского отделения Молодёжного союза юристов России Елизавету Кустову. Её обвинили в хищении 2 млн рублей при проведении молодёжного форума «Добросаммит» в 2015 году. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Не так давно в уголовном деле о хищениях при строительстве космодрома Восточный появились первые фигуранты. Спустя 2 года с начала расследования суд арестовал гендиректора, бывшего соучредителя и главбуха компании «Москапстрой» и экс-главу «Спецстроя». «Москапстрой» получил 1,5 млрд рублей аванса на реконструкцию центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей. Деньги растворились, а фирма выполнила лишь 3% работ и обанкротилась.

Происшествия,Максим Кузнецов,Спецстрой,
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