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37 минут назад

Протесты во Франции: 15 человек задержаны, девять полицейских ранены

Мир24

15 человек задержаны во время акций протеста во Франции. Девять сотрудников полиции получили травмы при столкновении с демонстрантами, передает «МИР 24».

Протесты во Франции: 15 человек задержаны, девять полицейских ранены
Фото: ТАССТАСС

Участники требовали повысить зарплаты и улучшить условия труда. Радикалы били витрины банков и магазинов, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали полицейских стеклянными бутылками и дымовыми шашками. Демонстрации проходили на фоне массовой забастовки. На улицы французских городов, по данным МВД, вышли около ста тысяч человек. Как утверждают представители профсоюзов, людей на акциях было в три раза больше. Главное требование – повышение зарплаты в условиях небывалой инфляции и улучшение условий труда.

В связи с ростом цен протестуют и жители Германии. Из-за забастовки пилотов компании Eurowings сегодня придется отменить почти 300 рейсов.

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