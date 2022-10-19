Протесты во Франции: 15 человек задержаны, девять полицейских ранены

15 человек задержаны во время акций протеста во Франции . Девять сотрудников полиции получили травмы при столкновении с демонстрантами, передает «МИР 24».

Участники требовали повысить зарплаты и улучшить условия труда. Радикалы били витрины банков и магазинов, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали полицейских стеклянными бутылками и дымовыми шашками. Демонстрации проходили на фоне массовой забастовки. На улицы французских городов, по данным МВД, вышли около ста тысяч человек. Как утверждают представители профсоюзов, людей на акциях было в три раза больше. Главное требование – повышение зарплаты в условиях небывалой инфляции и улучшение условий труда.