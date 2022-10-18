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12 минут назад

В суде Новороссийска назвали наказание за обнаженку на фоне крейсера

Деловая газета "Взгляд"

Жительница Новороссийска оштрафована на 50 тыс. рублей за публикацию фотографий, на которых она оголяется на фоне крейсера «Кутузов», сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

В Новороссийске озвучили наказание обнажившейся на фоне крейсера россиянке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постановление в законную силу пока не вступило, сообщается в Telegram-канале пресс-службы, передает РИА «Новости».

Ранее были опубликованы фото, на которых 25-летняя девушка, находясь на набережной Новороссийска, оголившись, позирует на фоне крейсера.

Суд решил, что демонстрируется явное неуважение к обществу и государству. Девушка вину признала, заявив, что поступок был необдуманный.

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