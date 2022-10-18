В Новороссийске озвучили наказание обнажившейся на фоне крейсера россиянке

Жительница Новороссийска оштрафована на 50 тыс. рублей за публикацию фотографий, на которых она оголяется на фоне крейсера «Кутузов», сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Постановление в законную силу пока не вступило, сообщается в Telegram-канале пресс-службы, передает РИА «Новости».

Ранее были опубликованы фото, на которых 25-летняя девушка, находясь на набережной Новороссийска, оголившись, позирует на фоне крейсера.