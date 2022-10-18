Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничных сел

«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. <...> Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки», – написал губернатор.