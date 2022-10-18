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7 минут назад

Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничных сел

Елена Прошина

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области. Об этом Старовойт написал в своём Telegram-канале.

Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничных сел
Фото: Телеграм-канал "Роман Старовойт"Телеграм-канал "Роман Старовойт"

«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. <...> Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки», – написал губернатор.

Старовойт также добавил, что сейчас местные власти заняты оценкой нанесенного ущерба. Информации о пострадавших в результате обстрела пока нет.

29 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли российский приграничный поселок Краснооктябрьский. Было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Происшествия,Роман Старовойт,
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