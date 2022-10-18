Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничных сел

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области. Об этом Старовойт написал в своём Telegram-канале.
«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. <...> Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки», – написал губернатор.
Старовойт также добавил, что сейчас местные власти заняты оценкой нанесенного ущерба. Информации о пострадавших в результате обстрела пока нет.
29 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли российский приграничный поселок Краснооктябрьский. Было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории. Среди мирных жителей никто не пострадал.