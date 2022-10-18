Экс-бойца ММА задержали за кражу двух миллионов рублей

В Санкт-Петербурге задержали бывшего бойца ММА Дениса Комкина по прозвищу «Сибирский медведь». Его подозревают в хищении почти двух миллионов рублей у городского гандбольного клуба. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

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Сообщение о краже 1 814 830 рублей с лицевого счета спортивного клуба поступило в полицию 6 октября. Правоохранители сразу возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома №160 по Ленинскому проспекту 17 октября в 14:30 по подозрению в причастности к данному преступлению задержали 40-летнего неработающего мужчину, которым согласно кадрам оказался экс-боец ММА Денис Комкин.