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32 минуты назад

Экс-бойца ММА задержали за кражу двух миллионов рублей

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге задержали бывшего бойца ММА Дениса Комкина по прозвищу «Сибирский медведь». Его подозревают в хищении почти двух миллионов рублей у городского гандбольного клуба. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Экс-бойца ММА задержали за кражу двух миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о краже 1 814 830 рублей с лицевого счета спортивного клуба поступило в полицию 6 октября. Правоохранители сразу возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома №160 по Ленинскому проспекту 17 октября в 14:30 по подозрению в причастности к данному преступлению задержали 40-летнего неработающего мужчину, которым согласно кадрам оказался экс-боец ММА Денис Комкин.

Во время обыска у него дома полицейские изъяли 112 банковских карт и 6 телефонов. На фоне этого его также подозревают в незаконном обналичивании денег. На данный момент правоохранители устанавливают возможных соучастников Комкина.

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