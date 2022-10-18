В России возбудили первое дело о сотрудничестве с иностранным государством

В России возбудили первое уголовное дело о секретном сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, его фигурантом стал бывший руководитель леворадикальной организации Павел Пищулин. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 14 декабря. Мужчина уже был судим, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

«Фонтанка» добавляет, что он привлекался к уголовной ответственности за оскорбления чувств верующих и экстремистские призывы в интернете. В 2021 году его приговорили к обязательным работам за репост о вещах Гитлера, которые якобы хранятся в храме парка «Патриот». За экстремизм ему дали два года условно, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Статья 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») была введена в Уголовный кодекс России в июле. За совершение преступления предусматривается наказание от трех до восьми лет лишения свободы.