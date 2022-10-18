Пилоты рухнувшего Су-34 во дворе жилой многоэтажки в Ейске не смогли справиться с отказавшей техникой, заявил бывший вице-президент России, генерал-майор в отставке Александр Руцкой. Он исключил вину пилотов в случившемся. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Руцкого, пилоты действовали грамотно и до последнего пытались увести самолет от жилых кварталов. Генерал-майор отметил, что к трагедии могла привести устаревшая техника, а также нарушения при ее обслуживании.

«Они упали не потому, что летчики-камикадзе решили нанести ущерб гражданскому населению, а потому что отказала техника и летчик не смог справиться с отказом техники», — сказал он.

Руцкой добавил, что сейчас часто система обслуживания авиационной техники нарушается. Он также подчеркнул, что пока пилоты вынуждены иметь дело с устаревшей техникой.