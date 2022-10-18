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9 минут назад

Генерал-майор Руцкой исключил вину пилотов в крушении Су-34

Елена Прошина

Пилоты рухнувшего Су-34 во дворе жилой многоэтажки в Ейске не смогли справиться с отказавшей техникой, заявил бывший вице-президент России, генерал-майор в отставке Александр Руцкой. Он исключил вину пилотов в случившемся. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Руцкого, пилоты действовали грамотно и до последнего пытались увести самолет от жилых кварталов. Генерал-майор отметил, что к трагедии могла привести устаревшая техника, а также нарушения при ее обслуживании.

«Они упали не потому, что летчики-камикадзе решили нанести ущерб гражданскому населению, а потому что отказала техника и летчик не смог справиться с отказом техники», — сказал он.

Руцкой добавил, что сейчас часто система обслуживания авиационной техники нарушается. Он также подчеркнул, что пока пилоты вынуждены иметь дело с устаревшей техникой.

Эксперт объяснил, почему пилоты не увели Су-34 от многоэтажки

Напомни, военный самолет Су-34 упал в жилом квартале в городе Ейске Краснодарского края. По данным Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. По последним данным, в результате трагедии 13 человек погибли, еще 19 пострадали.

Происшествия,Видео,Александр Руцкой,
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