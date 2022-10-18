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17 минут назад

Москвичка перевела «турецкому актеру» 3 млн рублей

Никита Бородкин

Жительница Москвы перевела 3 млн рублей мошенникам, которые написали ей от лица звезды турецких сериалов Джана Ямана. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Москвичка перевела «турецкому актеру» 3 млн рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

40-летняя женщина нашла в мессенджере Telegram канал известного актера, после чего ей в личные сообщения написал сам артист. Через неделю переписки он попросил у москвички помощи — якобы у него заболела мать и срочно нужны деньги на лечение. Отсутствие своих средств Яман объяснил тем, что у него заблокированы счета из-за судебных разборок с партнером по бизнесу.

Жительница столицы поверила и перевела новому знакомому 40 тысяч рублей. После этого мошенник попросил деньги уже на адвоката — чтобы быстрее закончить судебные тяжбы. Суммарно москвичка отдала злоумышленнику 3 млн рублей, прежде чем поняла, что ее обманывают.

В полиции возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), личность афериста устанавливается.

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