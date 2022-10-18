Москвичка перевела «турецкому актеру» 3 млн рублей

40-летняя женщина нашла в мессенджере Telegram канал известного актера, после чего ей в личные сообщения написал сам артист. Через неделю переписки он попросил у москвички помощи — якобы у него заболела мать и срочно нужны деньги на лечение. Отсутствие своих средств Яман объяснил тем, что у него заблокированы счета из-за судебных разборок с партнером по бизнесу.