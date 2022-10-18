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22 минуты назад

Последствия падения самолета Су-34 в  Ейске

Рамблер

Вечером 17 октября в жилом массиве Ейска из-за возгорания двигателя при взлете потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Разлившееся при падении самолета топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. В результате происшествия погибли 13 человек, пострадали 19, четверо из них находятся в реанимации, летчикам удалось катапультироваться.

1/11 Работа по разбору обломков военного самолета Су-34 на месте авиакатастрофы у жилого многоэтажного дома
Фото: ТАСС
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2/11 Жилой многоэтажный дом, у которого упал военный самолет Су-34
Фото: ТАСС
3/11 Цветы у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Фото: РИА Новости
4/11 Люди у стихийного мемориала у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Фото: РИА Новости
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5/11 Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Фото: РИА Новости
6/11 Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Фото: РИА Новости
7/11 Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Фото: РИА Новости
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8/11 Люди у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Фото: РИА Новости
9/11 Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Фото: РИА Новости
10/11 На месте авиакатастрофы военного самолета Су-34 у жилого многоэтажного дома
Фото: ТАСС
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11/11 Женщина возлагает цветы к стихийному мемориалу у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Фото: РИА Новости

Утром во дворе пострадавшего дома появился стихийный народный мемориал, куда люди приносят цветы, игрушки и свечи в память о погибших. На траурной табличке надпись - "Ейск, 17.10.2022 года. Помним… Скорбим…".

Что сейчас происходит на месте крушения Су-34 – в галерее «Рамблера».

Происшествия,Фото,ЧП,
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