Последствия падения самолета Су-34 в  Ейске

Вечером 17 октября в жилом массиве Ейска из-за возгорания двигателя при взлете потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Разлившееся при падении самолета топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. В результате происшествия погибли 13 человек, пострадали 19, четверо из них находятся в реанимации, летчикам удалось катапультироваться.

Утром во дворе пострадавшего дома появился стихийный народный мемориал, куда люди приносят цветы, игрушки и свечи в память о погибших. На траурной табличке надпись - "Ейск, 17.10.2022 года. Помним… Скорбим…".