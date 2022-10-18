Пенсионер зарезал жену в Подмосковье и спрятал ее тело на балконе

Пожилой житель Подмосковья зарезал свою жену и спрятал ее тело на балконе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 18 октября.

Фото: СК РФ СК РФ

По ее словам, тело погибшей 85-летней женщины с ножевыми ранениями нашел родственник, который приехал навестить 75-летнего пенсионера в город Орехово-Зуево. Мужчина пояснил гостю, что убил жену во время бытовой ссоры, после чего спрятал тело на балконе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионера задержали. На допросе у следователя подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах преступления.

В скором времени следствие попросит суд заключить мужчину под стражу.