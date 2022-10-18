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2 часа назад

Пенсионер зарезал жену в Подмосковье и спрятал ее тело на балконе

Вечерняя Москваиещё 5

Пожилой житель Подмосковья зарезал свою жену и спрятал ее тело на балконе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 18 октября.

Пенсионер зарезал жену в Подмосковье и спрятал ее тело на балконе
Фото: СК РФСК РФ

По ее словам, тело погибшей 85-летней женщины с ножевыми ранениями нашел родственник, который приехал навестить 75-летнего пенсионера в город Орехово-Зуево. Мужчина пояснил гостю, что убил жену во время бытовой ссоры, после чего спрятал тело на балконе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионера задержали. На допросе у следователя подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах преступления.

В скором времени следствие попросит суд заключить мужчину под стражу.

Еще одно жестокое убийство произошло в Свердловской области. Двое подростков облили пенсионерку горючей жидкостью и подожгли. Пожилая женщина скончалась от полученных травм.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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