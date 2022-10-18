Россиянина арестовали за сотрудничество с иностранцами

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина РФ , подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 18 октября в отношении Пищулина Павла Андреевича , подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 декабря", - сказала собеседница агентства.

Пищулину вменяется установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до восьми лет со штрафом до одного 1 млн рублей.