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34 минуты назад

Под Владимиром отец и сын столкнули полицейского в реку и избили

Газета.Ru

Во Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении отца и сына, обвиняемых в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Под Владимиром отец и сын столкнули полицейского в реку и избили
Фото: PixabayPixabay

Инцидент произошел в середине августа 2021 года на реке Ока. Мужчины ловили рыбу незаконным способом — они использовали сеть. К ним в лодку прошел полицейский, чтобы сообщить о нарушении.

После этого родственники столкнули сотрудника полиции в воду, нанесли несколько ударов по голове и лицу, а затем с места происшествия скрылись.

У правоохранители была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга, кровоподтеки на голове, раны на верхней губе. Уголовное дело о нападении передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области рассмотрят дело о нападении водителя на инспектора ДПС с кулаками и шариковой ручкой. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя Головченко В.А. Дорожные полицейские выявили у автомобилиста признаки опьянения и пригласили в патрульную машину для освидетельствования. В салоне мужчина отказался проходить тест на трезвость и четыре раза ударил инспектора правой рукой в область кисти и предплечья левой руки.

Происшествия,ГИБДД,
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