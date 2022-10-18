Под Владимиром отец и сын столкнули полицейского в реку и избили

Во Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении отца и сына, обвиняемых в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Фото: Pixabay Pixabay

Инцидент произошел в середине августа 2021 года на реке Ока. Мужчины ловили рыбу незаконным способом — они использовали сеть. К ним в лодку прошел полицейский, чтобы сообщить о нарушении.

После этого родственники столкнули сотрудника полиции в воду, нанесли несколько ударов по голове и лицу, а затем с места происшествия скрылись.

У правоохранители была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга, кровоподтеки на голове, раны на верхней губе. Уголовное дело о нападении передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.