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1 час назад

В Ейском районе объявлен траур по погибшим при крушении самолёта Су-34

RT на русском

Траур по погибшим в результате крушения самолёта Су-34 объявлен в Ейском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Ейском районе объявлен траур по погибшим при крушении самолёта Су-34
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен», — цитирует его РИА Новости.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13, ещё 19 человек пострадали.

Происшествия,ЧП,Вениамин Кондратьев,
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