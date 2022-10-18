В Ейском районе объявлен траур по погибшим при крушении самолёта Су-34

Траур по погибшим в результате крушения самолёта Су-34 объявлен в Ейском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен», — цитирует его РИА Новости.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.