В Москве похитили человека и требовали выкуп в 400 тысяч рублей

Два уроженца Узбекистана похитили в центре Москвы мужчину, избили и в последствии требовали у родственников выкуп в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Инцидент произошел 13 октября на улице Земляной вал. Два уроженца Узбекистана похитили знакомого. Жителя Москвы сначала возили по Москве и Московской области, угрожая убийством. Также подозреваемые стали звонить родственникам и требовали выкуп в размере 400 тысяч рублей.

В результате в Балашихе сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительный автомобиль и остановили его для проверки. На заднем сиденье полицейские обнаружили связанного человека.

Преступники уже задержаны. В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения. Возбуждено два уголовных дела.