В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
18 минут назад

В Москве похитили человека и требовали выкуп в 400 тысяч рублей

Елена Прошина

Два уроженца Узбекистана похитили в центре Москвы мужчину, избили и в последствии требовали у родственников выкуп в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

В Москве похитили человека и требовали выкуп в 400 тысяч рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел 13 октября на улице Земляной вал. Два уроженца Узбекистана похитили знакомого. Жителя Москвы сначала возили по Москве и Московской области, угрожая убийством. Также подозреваемые стали звонить родственникам и требовали выкуп в размере 400 тысяч рублей.

В результате в Балашихе сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительный автомобиль и остановили его для проверки. На заднем сиденье полицейские обнаружили связанного человека.

Преступники уже задержаны. В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения. Возбуждено два уголовных дела.

Ранее житель Москвы заявил о похищении своей матери. Позднее оказалось, что пенсионерка занимает должность замначальника отделения ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», а похищение - афера.

Происшествия,Криминал,ОАК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители