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12 минут назад

Генерал-майор авиации Руцкой оценил действия пилотов рухнувшего Су-34

Lenta.ruиещё 1

Бывший вице-президент России, герой СССР, генерал-майор в отставке Александр Руцкой исключил вину пилотов самолета Су-34, рухнувшего возле жилой многоэтажки в Ейске. Его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его оценке, пилоты действовали правильно и до последнего пытались увести самолет от жилых массивов. Руцкой допустил, что к трагедии в Ейске могла привести устаревшая техника и нарушения при техническом обслуживании сложных аппаратов.

«Они упали не потому, что летчики-камикадзе решили нанести ущерб гражданскому населению, а потому что отказала техника, и летчик не смог справиться с отказом техники», — сказал бывший вице-президент России.

Руцкой отметил, что на данный момент сама система обслуживания авиационной техники нарушается. По его данным, своевременное проведение регламентных работ в соответствии с документами, через определенный период времени проверяют всю аппаратуру, находящуюся на борте воздушного судна.

Он подчеркнул, что пока пилоты вынуждены иметь дело с устаревшей техникой. На летчиков не надо обижаться, резюмировал генерал-майор авиации.

По последним данным, в результате ЧП в Ейске 13 человек погибли, еще 19 пострадали.

Эксперт объяснил, почему пилоты не увели Су-34 от многоэтажки

Военный самолет Су-34 упал в жилом квартале в городе Ейске Краснодарского края. По данным Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Происшествия,Видео,ЧП,Александр Руцкой,
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