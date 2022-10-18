Россиян предупредили о росте финансовых пирамид

Как указывает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, нелегальные кредиторы, финансовые пирамиды и различного рода мошеннические структуры всегда были проблемой в России.

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«В экономически спокойные периоды их удавалось более-менее контролировать. Однако в кризис их деятельность всегда становится гораздо более активной», - отмечает она, комментируя материалы Банка России.

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Ранее стало известно, что за первые девять месяцев текущего года российский Центробанк выявил более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности. В частности, было выявлено «почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более одной тысячи 200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров», - говорится в материалах регулятора. ЦБ РФ уточняет, что количество выявленных финансовых пирамид значительно больше, чем за девять месяцев прошлого года, когда их количество составляло 424.

Как обращает внимание Полина Гусятникова, причина столь значительного роста элементарна: «Люди, которые находятся в состоянии паники, которые не хотят потерять свои сбережения, хотят как-то защититься от ситуации, становятся более доверчивыми, а потому их легче обмануть и ввести в заблуждение. Это закономерный психологический эффект».

По оценке эксперта, увеличение всех указанных структур является не только проблемой отдельных граждан, но и экономики государства в целом.

«Главная проблема заключается в том, что резко снижается доверие к любым государственным и финансовым системам страны. Отсюда наблюдается массовый отток капиталов из Российской Федерации - граждане забирают деньги из банков, тем самым подкашивая и так неустойчивую в кризис банковскую систему», - уточняет собеседник «Свободной прессы».

Впрочем, во время любого кризиса финансовые организации становятся осторожнее и, естественно, ужесточают требования к заемщикам: «Поэтому получить кредиты могут далеко не все, кто этого хочет. Потому-то у тех, кому нужны деньги, но им отказали банки, не остается другого варианта, как искать их где-то еще. Как показывает практика, в кризис всегда проценты по кредитам выше, а по депозитам ниже. На сегодняшний день они не соответствуют даже показателям официальной инфляции. Естественно, в такой ситуации население ищет варианты - как сохранить свои сбережения. Потому-то многие и становится жертвами финансовых пирамид и мошенников в погоне за баснословными процентными ставками».

В условиях кризиса количество мошеннических структур будет только расти, убеждена юрист.