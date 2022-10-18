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25 минут назад

В США объяснили появление «огромного огненного шара» при падении Су-34 в Ейске

Lenta.ru

Большой взрыв, возникший в результате падения многофункционального фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в северо-западной части Краснодарского края, объясняется объемом переносимого этим самолетом топлива. Об этом пишет американское издание The Drive.

В США объяснили появление «огромного огненного шара» при падении Су-34 в Ейске
Фото: ReutersReuters

«Су-34 может нести больше топлива, чем любой современный тактический реактивный самолет. Поэтому, когда такой самолет падает, особенно если он загружен топливом при взлете, огненный шар будет очень большим, независимо от того, какое оружие он переносит», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что на видео падения самолета в Ейске заметен «огромный огненный шар».

Крушение Су-34 произошло вечером 17 октября.

Согласно Минобороны России, причиной инцидента стало возгорание двигателя самолета.

Утром 18 октября МЧС РФ сообщило о 13 погибших в результате инцидента.

Происшествия,ЧП,МЧС России,Минобороны России,
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