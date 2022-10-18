В США объяснили появление «огромного огненного шара» при падении Су-34 в Ейске

«Су-34 может нести больше топлива, чем любой современный тактический реактивный самолет. Поэтому, когда такой самолет падает, особенно если он загружен топливом при взлете, огненный шар будет очень большим, независимо от того, какое оружие он переносит», — говорится в публикации.