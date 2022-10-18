Железнодорожная станция обстреляна в Белгородской области

О новом обстреле Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в области временно приостановлено движение поездов. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По словам Гладкова, в результате обстрелов пострадал мужчина. При этом о каком конкретно населенным пункте речь, губернатор не уточнил.

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. <...> Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходима медицинская помощь. На месте находятся все оперативные службы, аварийные бригады устраняют последствия.