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20 минут назад

Железнодорожная станция обстреляна в Белгородской области

Елена Прошина

О новом обстреле Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в области временно приостановлено движение поездов. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

Железнодорожная станция обстреляна в Белгородской области
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам Гладкова, в результате обстрелов пострадал мужчина. При этом о каком конкретно населенным пункте речь, губернатор не уточнил.

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. <...> Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходима медицинская помощь. На месте находятся все оперативные службы, аварийные бригады устраняют последствия.

Ранее Гладков сообщил об обстреле нефтебазы под Белгородом. В результате атаки ВСУ на объекте начался пожар, но возгорание быстро локализовали. До этого украинская сторона нанесла удары по городской ТЭЦ. Губернатор пообещал жителям, что все разрушенные дома и объекты инфраструктуры будут восстановлены.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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