Раскрыты подробности жестокого убийства подростками пенсионерки

Следователи возбудили уголовное дело о совершении убийства с особой жестокостью в отношении подростков, которые подожгли пенсионерку в Свердловской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

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По его словам, женщину с многочисленными травмами головы и тела, а также следами ожогов, нашли вечером 16 октября у дома на улице 40 лет Октября в городе Алапаевск. По предварительным данным, она погибла в результате нападения двух подростков 16 и 12 лет. Мотив совершенного ими убийства выясняется. Следствие намерено решить вопрос об избрании в отношении старшего из несовершеннолетних меры пресечения. Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, однако следствие примет меры по недопущению совершения им преступлений в дальнейшем.

Судебно-медицинское исследование тела погибшей женщины установило, что смерть наступила от обширных термических ожогов головы и тела четвертой степени, уточнил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские установили, что фигурирующие в деле подростки воспитываются в полных семьях, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоят. Один из них учится в коррекционной школе.