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49 минут назад

Жильцы загоревшегося после падения Су-34 дома описали момент крушения

Lenta.ru

Жители девятиэтажки в Ейске, рядом с которой упал самолет Су-34, описали момент крушения. Слова жителей дома приводит РИА Новости в своем Telegram-канале.

Жильцы загоревшегося после падения Су-34 дома описали момент крушения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из жителей дома рассказал корреспонденту агентства, что из-за дыма он не смог покинуть квартиру через дверь, поэтому ему пришлось вылезать в окно и в спешке спускаться по газовой трубе. Другая жительница дома вспомнила, что при крушении самолета она почувствовала сильную тряску.

«Дом зашатался, задребезжало все, с потолка полетело. Потом начало взрываться что-то и пошло задымление», — описала россиянка момент падения самолета во дворе дома.

При этом одна жительница дома утверждает, что видела момент падения Су-34.

«Я живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии. Я видела, как мимо моих глаз промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрыв, уже деревья полыхали», — рассказала она.

О падении самолета Су-34 около многоэтажки в Ейске стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно загорелось в воздухе и начало резко снижаться. По данным Минобороны, крушение Су-34 произошло из-за возгорания двигателя. Утром 18 октября МЧС сообщило о 13 погибших. Среди них трое детей.

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