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1 час назад

Следователи допрашивают пилотов упавшего самолета Су-34

Лера Букина

В настоящее время следователями проводится допрос пилотов самолета Су-34, который упал в жилой массив Ейска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Следователи допрашивают пилотов упавшего самолета Су-34
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что крушение Су-34 в Ейске квалифицировано как нарушение правил полетов или подготовки к ним. СК установил, что основная причина падения самолета в Ейске - техническая неисправность воздушного судна.

Сегодня в Минздраве проинформировали о гибели 13 человек в результате крушения бомбардировщика Су-34. В их числе – трое детей. Данные были подтверждены в МЧС.

Кроме того, стало известно, что 19 человек получили ранения, включая двух беременных женщин.

Четверо пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные — в больницу Ейска. Согласно заявлению МЧС, 68 жильцов дома удалось спасти. Для этого, в частности, использовали автолестницы. В общей сложности эвакуировали более 360 человек.

Вечером 17 октября Су-34 упал возле девятиэтажки в Ейске. Бомбардировщик вылетел с военного аэродрома Южного военного округа. Им выполнялся учебно-тренировочный полет.

Происшествия,ЧП,Следственный комитет,
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