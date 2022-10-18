Следователи допрашивают пилотов упавшего самолета Су-34

В настоящее время следователями проводится допрос пилотов самолета Су-34, который упал в жилой массив Ейска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Ранее сообщалось, что крушение Су-34 в Ейске квалифицировано как нарушение правил полетов или подготовки к ним. СК установил, что основная причина падения самолета в Ейске - техническая неисправность воздушного судна.
Сегодня в Минздраве проинформировали о гибели 13 человек в результате крушения бомбардировщика Су-34. В их числе – трое детей. Данные были подтверждены в МЧС.
Кроме того, стало известно, что 19 человек получили ранения, включая двух беременных женщин.
Четверо пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные — в больницу Ейска. Согласно заявлению МЧС, 68 жильцов дома удалось спасти. Для этого, в частности, использовали автолестницы. В общей сложности эвакуировали более 360 человек.
Вечером 17 октября Су-34 упал возле девятиэтажки в Ейске. Бомбардировщик вылетел с военного аэродрома Южного военного округа. Им выполнялся учебно-тренировочный полет.