Кассир банка украла 35 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Татарстане кассира банка, которая подозревается в краже более 35 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники УМВД России по Нижнекамскому району задержали сотрудницу одного из региональных банков. Местная жительница подозревается в краже денежных средств, совершенной в особо крупном размере", - сказала она.
По словам Волк, по предварительным данным, начиная с 2017 года кассир банка регулярно присваивала деньги, при этом факты хищения она скрывала, внося в документы недостоверных сведений. В сентябре злоумышленница узнала, что офис банка в Нижнекамске закрывается и перед этим состоится ревизия. Испугавшись ответственности, женщина похитила все наличные деньги, к которым имела доступ, и уехала в Казань. Там она обратилась за помощью к адвокатам, по их совету написала заявление о явке с повинной и направила его по почте в полицию Нижнекамска.
"Однако еще до того как отправление дошло до адресата, женщину задержали оперативники. Оказалось, что ревизоры обнаружили в филиале банка недостачу в размере более 35 млн рублей и сразу же обратились в территориальное управление МВД России", - добавила представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 158 УК РФ), подозреваемая арестована. В автомобиле, который принадлежит сыну задержанной, полицейские обнаружили 4 млн 900 тыс. рублей. В настоящее время устанавливается, где остальная часть похищенных денег.