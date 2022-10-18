Кассир банка украла 35 млн рублей

По словам Волк, по предварительным данным, начиная с 2017 года кассир банка регулярно присваивала деньги, при этом факты хищения она скрывала, внося в документы недостоверных сведений. В сентябре злоумышленница узнала, что офис банка в Нижнекамске закрывается и перед этим состоится ревизия. Испугавшись ответственности, женщина похитила все наличные деньги, к которым имела доступ, и уехала в Казань. Там она обратилась за помощью к адвокатам, по их совету написала заявление о явке с повинной и направила его по почте в полицию Нижнекамска.