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58 минут назад

В Татарстане кассир банка украла 35 млн рублей

ТАССиещё 1

Сотрудники полиции задержали в Татарстане кассира банка, которая подозревается в краже более 35 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кассир банка украла 35 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники УМВД России по Нижнекамскому району задержали сотрудницу одного из региональных банков. Местная жительница подозревается в краже денежных средств, совершенной в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, по предварительным данным, начиная с 2017 года кассир банка регулярно присваивала деньги, при этом факты хищения она скрывала, внося в документы недостоверных сведений. В сентябре злоумышленница узнала, что офис банка в Нижнекамске закрывается и перед этим состоится ревизия. Испугавшись ответственности, женщина похитила все наличные деньги, к которым имела доступ, и уехала в Казань. Там она обратилась за помощью к адвокатам, по их совету написала заявление о явке с повинной и направила его по почте в полицию Нижнекамска.

"Однако еще до того как отправление дошло до адресата, женщину задержали оперативники. Оказалось, что ревизоры обнаружили в филиале банка недостачу в размере более 35 млн рублей и сразу же обратились в территориальное управление МВД России", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 158 УК РФ), подозреваемая арестована. В автомобиле, который принадлежит сыну задержанной, полицейские обнаружили 4 млн 900 тыс. рублей. В настоящее время устанавливается, где остальная часть похищенных денег.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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