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2 минуты назад

Еще один мобилизованный умер в военном училище в российском регионе

Lenta.ru

Еще один мобилизованный умер в Новосибирском высшем военном командном училище. Эту информацию подтвердила агентству «Сибкрай» уполномоченный по правам человека в российском регионе Нина Шалабаева.

Еще один мобилизованный умер в военном училище в регионе РФ
Фото:  Sergey Petrov / Globallookpress.com Sergey Petrov / Globallookpress.com

По данным новосибирского издания, резервиста могли убить. Источник в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России рассказал «Сибкраю» о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

«Факт второй смерти подтвержден. Работают следственные органы. Больше информации они не дают», — сказала новосибирский омбудсмен.

Другое региональное издание NGS.ru направило запрос в Главное военное следственное управление СКР с просьбой подтвердить или опровергнуть смерть двух мобилизованных. Пока комментариев не поступало.

6 октября сообщалось, что в палаточном лагере для мобилизованных в новосибирском Академгородке умер 35-летний житель Братска. Спустя несколько дней на территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке обнаружили тело еще одного погибшего мобилизованного. Тогда отмечалось, что идут следственные мероприятия.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.

Происшествия,Нина Шалабаева,Следственный комитет,
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