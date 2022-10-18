Авиаэксперт высказался о действиях пилотов упавшего в Ейске Су-34

«Я не могу оценить действия пилотов в данном случае, потому что слишком мало еще какой-то конкретики. Судя по тому, что сообщили, что произошло возгорание двигателя на взлете, и даже вроде бы, я слышал, что, может быть, не одного двигателя, а двух двигателей, возможно, у пилотов не было ни достаточной высоты, они не успели набрать, ни скорости для того, чтобы как-то маневрировать. Все-таки если бы это было на другом этапе полета, когда есть запас высоты, запас скорости, там даже можно при отказе двух двигателей еще маневрировать, уводить самолет. Но если самолет только взлетает и у него недостаточно скорости и высоты, да еще полные баки тяжелые, то здесь практически не было вообще ни времени, ни возможности куда-то его увести. Поэтому здесь только расследование покажет», — сказал он.