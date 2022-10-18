Авиаэксперт высказался о действиях пилотов упавшего в Ейске Су-34

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Газете.Ru», что пилоты, управлявшие истребителем-бомбардировщиком Су-34, который 17 октября потерпел крушение в Ейске, предположительно, не имели возможности избежать столкновения с жилым домом из-за низкой скорости и недостаточной высоты.
«Я не могу оценить действия пилотов в данном случае, потому что слишком мало еще какой-то конкретики. Судя по тому, что сообщили, что произошло возгорание двигателя на взлете, и даже вроде бы, я слышал, что, может быть, не одного двигателя, а двух двигателей, возможно, у пилотов не было ни достаточной высоты, они не успели набрать, ни скорости для того, чтобы как-то маневрировать. Все-таки если бы это было на другом этапе полета, когда есть запас высоты, запас скорости, там даже можно при отказе двух двигателей еще маневрировать, уводить самолет. Но если самолет только взлетает и у него недостаточно скорости и высоты, да еще полные баки тяжелые, то здесь практически не было вообще ни времени, ни возможности куда-то его увести. Поэтому здесь только расследование покажет», — сказал он.
Гусаров отметил, что возгорание двигателей во время полета — нередкое явление. По его словам, даже несмотря на проверку самолета перед вылетом невозможно обеспечить полную его надежность.
«Это явление не такое уж и редкое, особенно, когда речь идет о взлетном режиме, когда двигатель работает на максимальных оборотах. Такое бывает, либо так называемый помпаж двигателя, случается. Несомненно, все проверяется перед вылетом, но техника есть техника, и невозможно обеспечить стопроцентную надежность ее. Опять-таки мы же не знаем, прозвучало, что, может быть, даже птицы попали в двигатель. В авиации такое случается, и это может привести к выходу двигателя из строя. Сейчас абсолютно невозможно сказать, в чем причина. Единственное, что могу сказать: да, такое действительно случается, нечасто, но не такая уж и редкость», — пояснил он.
По данным Минобороны, причиной крушения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, произошедшего 17 октября в Ейске, стало возгорание одного двигателя при взлете. Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна.
На месте падения во дворе одного из жилых домой произошло возгорание топлива самолета. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали 19.