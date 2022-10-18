Подростки заживо сожгли пенсионерку на улице

По данным канала, вечером 16 октября несовершеннолетние решили погулять в Алапаевске. Они заметили пожилую женщину, и старший фигурант предложил другу дойти до магазина. Там подросток достал из кустов несколько заранее спрятанных бутылок с горючей жидкостью. Затем ребята вернулись на улицу, где видели пенсионерку, подошли к ней, облили жидкостью и подожгли. Жертва моментально загорелась. Тогда мальчики испугались и начали искать во всех домах воду, говоря, что на улице пожар. Но когда они вернулись, потерпевшая уже была мертва.