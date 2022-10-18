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18 минут назад

В российском регионе двое подростков заживо сожгли пенсионерку на улице

Lenta.ruиещё 3

В Свердловской области 16-летний и 12-летний подростки заживо сожгли 69-летнюю пенсионерку из интереса. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

Подростки заживо сожгли пенсионерку на улице
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

По данным канала, вечером 16 октября несовершеннолетние решили погулять в Алапаевске. Они заметили пожилую женщину, и старший фигурант предложил другу дойти до магазина. Там подросток достал из кустов несколько заранее спрятанных бутылок с горючей жидкостью. Затем ребята вернулись на улицу, где видели пенсионерку, подошли к ней, облили жидкостью и подожгли. Жертва моментально загорелась. Тогда мальчики испугались и начали искать во всех домах воду, говоря, что на улице пожар. Но когда они вернулись, потерпевшая уже была мертва.

Правоохранители задержали фигурантов. Они полностью признали вину. Сейчас 16-летний подросток находится под обязательством о явке, но следствие будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

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