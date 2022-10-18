Четыре автомобиля сгорели на парковке в Перми

В Перми на парковке около дома сгорели четыре легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что около четырех часов утра жители дома на Красновишерской проснулись от взрывов. Две машины, среди которых Lexus, не подлежат восстановлению. Остальные серьезно повреждены перекинувшимся на них огнем.

Отом, что стало причиной пожара неизвестно. Рассматриваются несколько версий. Основная — поджог.