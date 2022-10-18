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1 час назад

На место крушения Су-34 в Ейске прибыли саперы

Газета.Ru

перы и специалисты по взрывчатым веществам прибыли на место крушения Су-34 в Ейске, сообщает ТАСС.

«Саперы работают. Это такие меры — превентивные [чтобы убедиться в безопасности]», — рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

Он добавил, что место крушения самолета оцеплено, на месте присутствуют обломки — Бублик добавил, что пока нет возможности определить сроки разбора обломков.

На месте продолжают работать медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее оперштаб сообщил, что в ПВР Ейска размещены 23 эвакуированных, более 500 находятся у родственников.

18 октября в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края. Пилоты успели катапультироваться из падающего воздушного судна. Пострадавшим при падении военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Происшествия,Видео,ЧП,Минобороны России,
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