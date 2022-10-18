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57 минут назад

МЧС: в Ейске завершён разбор завалов

RT на русском

В Ейске Краснодарского края завершён разбор завалов жилого дома, спасены 68 человек, сообщает МЧС России.

МЧС: в Ейске завершён разбор завалов
Фото: ТАССТАСС

«Спасатели завершили разбор завалов», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным ведомства, в ходе поисково-спасательной операции были спасены 68 человек.

Более 360 человек были эвакуированы.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Происшествия,ЧП,МЧС России,
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