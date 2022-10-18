Число погибших в результате падения самолёта в Ейске выросло до 13

Такие данные привёл помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолёта обнаружены тела погибших. В результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска», — рассказал Кузнецов.
Накануне вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолёт упал на девятиэтажный дом, возник сильный пожар. На месте ЧП находятся министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава МЧС Александр Куренков.