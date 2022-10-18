Число погибших в результате падения самолёта в Ейске выросло до 13

«По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолёта обнаружены тела погибших. В результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска», — рассказал Кузнецов.