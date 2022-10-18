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54 минуты назад

Число погибших в результате падения самолёта в Ейске выросло до 13

Говорит Москваиещё 1

Такие данные привёл помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Число погибших в результате падения самолёта в Ейске выросло до 13
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

«По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолёта обнаружены тела погибших. В результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска», — рассказал Кузнецов.

Накануне вечером в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34, пилоты катапультировались. Самолёт упал на девятиэтажный дом, возник сильный пожар. На месте ЧП находятся министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава МЧС Александр Куренков.

Происшествия,ЧП,Александр Куренков,Михаил Мурашко,Алексей Кузнецов,
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