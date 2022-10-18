Стали известны новые подробности о ситуации в Ейске после падения Су-24

Люди могут оставаться под завалами после падения самолета Су-34 в жилом массиве в Ейске Краснодарского края . Об этом ТАСС во вторник сообщили в штабе на месте ЧС.

"Под завалами, по предварительным данным, могут оставаться люди. Спасателям надо обследовать еще два этажа", - сказал представитель штаба.

Вечером 17 октября в жилом массиве Ейска упал бомбардировщик Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этаж. Летчики катапультировались. По последним данным, три человека погибли, 19 пострадали. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.