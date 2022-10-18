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26 минут назад

В Ейске введен режим ЧС

Елена Прошина

В Ейске введен режим чрезвычайной ситуации объектового уровня в связи с крушением Су-34, который упал во двор жилого дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, передает РБК.

В Ейске введен режим ЧС
Фото: кадр видеокадр видео

По его словам, в городе введен режим ЧС. Он уточнил, что семьям погибших в результате происшествия россиян выплатят по 1 миллиону рублей, а жителям дома предоставят новые квартиры, если дом не удастся восстановить. Все пострадавшие могут рассчитывать на выплаты от 100 до 400 тысяч рублей.

Самолет упал на жилой дом в Ейске

Уточняется, что пожар в жилом доме полностью ликвидирован. Спасатели эвакуировали 250 человек, из них 40 — дети. Всех пострадавших отправили в гостиницы и пансионаты. Четверо человек погибли, 25 получили ранения. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести, экстренные службы и правоохранительные органы продолжают поисковые и спасательные работы.

Уточняется, что трое из четырех погибших выпрыгнули с верхних этажей жилого дома, спасаясь от огня. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова пояснила, что полученные ими многочисленные травмы свидетельствуют о падении с большой высоты, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Су-34 упал во двор девятиэтажного дома. В результате происшествия начался пожар, который перекинулся на ближайший жилой дом. Как пояснили в МЧС, к 23:00 огонь повредил уже 72 квартиры. В Министерстве обороны РФ рассказали, что Су-34 потерпел крушение из-за возгорания в одном из двигателей, которое произошло в ходе взлета. Пилоты успели катапультироваться.

Происшествия,ЧП,Вениамин Кондратьев,Минобороны России,
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