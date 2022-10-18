В Ейске введен режим ЧС

В Ейске введен режим чрезвычайной ситуации объектового уровня в связи с крушением Су-34, который упал во двор жилого дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, передает РБК.

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По его словам, в городе введен режим ЧС. Он уточнил, что семьям погибших в результате происшествия россиян выплатят по 1 миллиону рублей, а жителям дома предоставят новые квартиры, если дом не удастся восстановить. Все пострадавшие могут рассчитывать на выплаты от 100 до 400 тысяч рублей.

Уточняется, что пожар в жилом доме полностью ликвидирован. Спасатели эвакуировали 250 человек, из них 40 — дети. Всех пострадавших отправили в гостиницы и пансионаты. Четверо человек погибли, 25 получили ранения. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести, экстренные службы и правоохранительные органы продолжают поисковые и спасательные работы.

Уточняется, что трое из четырех погибших выпрыгнули с верхних этажей жилого дома, спасаясь от огня. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова пояснила, что полученные ими многочисленные травмы свидетельствуют о падении с большой высоты, передает РИА Новости.