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28 минут назад

В Ейске ввели режим чрезвычайной ситуации

Говорит Москва

О решении объявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Ейске ввели режим чрезвычайной ситуации
Фото: кадр видеокадр видео

Огнём повреждены 72 квартиры в двух подъездах жилого дома, во дворе которого упал самолёт, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ведётся эвакуация жителей дома.

Самолет упал на жилой дом в Ейске

Сегодня в Минобороны сообщили, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение Су-34. Истребитель упал в черте города. Причиной стало возгорание одного из двигателей. Лётчики катапультировались. По официальным данным, четыре человека погибли, более 20 пострадали.

Происшествия,ЧП,Вениамин Кондратьев,
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