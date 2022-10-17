В Ейске ввели режим чрезвычайной ситуации

Огнём повреждены 72 квартиры в двух подъездах жилого дома, во дворе которого упал самолёт, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ведётся эвакуация жителей дома.

Сегодня в Минобороны сообщили, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение Су-34. Истребитель упал в черте города. Причиной стало возгорание одного из двигателей. Лётчики катапультировались. По официальным данным, четыре человека погибли, более 20 пострадали.