«Что касается пострадавших, тяжелых на сейчас семь человек, из них один ребенок. Это люди, которые отравились продуктами горения, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть еще пострадавшие легкой степени, они также у нас остаются в больницах, восемь человек. Мы их оставили, чтобы они подышали кислородом, пришли в себя. Дальше будем решать вопрос по дальнейшему размещению. На сейчас, на эту минуту, все», — заключила она.