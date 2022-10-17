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20 минут назад

Вице-губернатор Кубани: три человека выпали из окон и погибли после крушения Су-34 в Ейске

Газета.Ru

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова подтвердила «Газете.Ru», что три человека получили фатальные травмы при падении с верхних этажей дома в Ейске, рядом с которым потерпел крушение военный самолет Су-34. Ранее об этом сообщили в соцсетях.

«По информации, которая у меня есть на сегодняшний час буквально, трое достоверно погибших у нас. Да, это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей. Пока такая информация во всяком случае от главного врача. Мы там имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что эти прыжки были совершены с высоты», — сказала Минькова.

Она добавила, что семь человек находятся в тяжелом состоянии — они отравились продуктами горения.

«Что касается пострадавших, тяжелых на сейчас семь человек, из них один ребенок. Это люди, которые отравились продуктами горения, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть еще пострадавшие легкой степени, они также у нас остаются в больницах, восемь человек. Мы их оставили, чтобы они подышали кислородом, пришли в себя. Дальше будем решать вопрос по дальнейшему размещению. На сейчас, на эту минуту, все», — заключила она.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до четырех человек, шесть человек пропали без вести, 25 получили травмы разной степени тяжести.

Момент катапультирования пилотов упавшего в Ейске Су-34 сняли на видео

Как сообщили в Минобороны РФ, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома. Пилоты успели катапультироваться. Возбуждено уголовное дело, пожар на месте возгорания спустя несколько часов был потушен.

Происшествия,Видео,ЧП,Анна Минькова,Минобороны России,
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