Директор школы в Ейске рассказала об эвакуации детей после падения самолета

Учащиеся школы номер семь в Ейске, рядом с которой упал военный самолет, не пострадали, сообщила директор школы Оксана Лысенко, пишет ТАСС.

Как уточнила руководитель, во время инцидента в учебном заведении занималась вторая смена, всех детей эвакуировали, никто не пострадал. Она уточнила, что здание тоже не повреждено.

«В школе все в порядке. Никого не задело, все хорошо, школа целая, повреждений никаких нет», — подчеркнула Лысенко.

Ранее стало известно, что что в результате крушения Су-34 число погибших увеличилось до трех человек. Сообщалось, что пострадал 21 человек.