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57 минут назад

Директор школы в Ейске рассказала об эвакуации детей после падения самолета

Lenta.ru

Учащиеся школы номер семь в Ейске, рядом с которой упал военный самолет, не пострадали, сообщила директор школы Оксана Лысенко, пишет ТАСС.

Директор школы в Ейске рассказала об эвакуации детей после падения самолета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточнила руководитель, во время инцидента в учебном заведении занималась вторая смена, всех детей эвакуировали, никто не пострадал. Она уточнила, что здание тоже не повреждено.

«В школе все в порядке. Никого не задело, все хорошо, школа целая, повреждений никаких нет», — подчеркнула Лысенко.

Ранее стало известно, что что в результате крушения Су-34 число погибших увеличилось до трех человек. Сообщалось, что пострадал 21 человек.

Истребитель-бомбардировщик упал рядом с жилым домом в Ейске Краснодарского края. После в Минобороны рассказали, что у выполнявшего учебно-тренировочный полет воздушного судна во время набора высоты загорелся один из двигателей. Оба пилота успели катапультироваться.

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