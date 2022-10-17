Глава МЧС России вылетел на место ЧП в Ейске

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место падения самолета Су-34 в Ейске в Краснодарском крае. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

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"Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место ЧС в Ейске", - сказали в пресс-службе.

Группировка из более 410 человек и 105 единиц техники привлекается к тушению пожара, сообщили в пресс-службе. Авиация МЧС приведена в готовность для возможной санитарной эвакуации пострадавших.

"Для тушения пожара задействовано более 410 человек и 105 единиц техники", - сказали в пресс-службе.