В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Эвакуацию жителей соседних с местом падения самолета домов в Ейске отменили

Lenta.ru

Эвакуация жителей домов в Ейске, близлежащих к пострадавшей из-за падения Су-34 девятиэтажке, отменена. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Эвакуацию жителей соседних с местом падения самолета домов в Ейске отменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что остатки самолета потушены, пожар в пострадавшем доме локализован, вследствие чего эвакуация жильцов не требуется.

Ранее оперштаб Краснодарского края заявлял об эвакуации жителей домов, соседних с пострадавшей девятиэтажкой.

Жильцы пострадавшего дома будут размещены в ближайших санаториях, их обеспечат всем необходимым, утверждал оперштаб. В охваченной огнем многоэтажке проживает около 600 человек.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. После падения в доме возник сильный пожар, сообщалось, что горят все девять этажей.

Происшествия,ЧП,Вениамин Кондратьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители