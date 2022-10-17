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1 час назад

Очевидцы прокомментировали ЧП с самолётом в Ейске

RT на русском

Очевидцы прокомментировали ЧП с самолётом Су-34 в Ейске.

Очевидцы прокомментировали ЧП с самолетом в Ейске
Фото: globallookpress.com © vk.com/krd_chpgloballookpress.com © vk.com/krd_chp

«Видел из окна квартиры, как самолёт летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь», — заявил один из местных жителей в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, затем самолёт стал резко спускаться и после этого упал.

Ещё один очевидец рассказал в беседе с газетой «Известия», что увидел столб дыма.

«Я побежал к этому чёрному столбу дыма. Там стоит девятиэтажный дом», — сообщил он.

Мужчина добавил, что сразу же начала съезжаться полиция, пожарные, МЧС.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место крушения самолёта Су-34 в одном из дворов в Ейске.

Происшествия,ЧП,Вениамин Кондратьев,
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