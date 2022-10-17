Очевидцы прокомментировали ЧП с самолетом в Ейске

Очевидцы прокомментировали ЧП с самолётом Су-34 в Ейске.
«Видел из окна квартиры, как самолёт летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь», — заявил один из местных жителей в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, затем самолёт стал резко спускаться и после этого упал.
Ещё один очевидец рассказал в беседе с газетой «Известия», что увидел столб дыма.
«Я побежал к этому чёрному столбу дыма. Там стоит девятиэтажный дом», — сообщил он.
Мужчина добавил, что сразу же начала съезжаться полиция, пожарные, МЧС.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место крушения самолёта Су-34 в одном из дворов в Ейске.