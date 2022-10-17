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28 минут назад

Рабочий погиб в результате падения с 12 этажа на стройке в Москве

Газета.Ru

На стройке в Москве в результате падения с высоты погиб рабочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу экстренных служб столицы.

Рабочий погиб в результате падения с 12 этажа в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на строительном объекте на Фестивальной улице. Рабочий упал с 12 этажа строящегося здания. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Других подробностей случившегося не сообщается.

Ранее стало известно, что в Сочи молодой человек скончался в результате падения с высоты. По словам очевидцев происшествия, мужчина сорвался с пожарной лестницы многоэтажного дома.

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