Рабочий погиб в результате падения с 12 этажа в Москве

На стройке в Москве в результате падения с высоты погиб рабочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу экстренных служб столицы.

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Инцидент произошел на строительном объекте на Фестивальной улице. Рабочий упал с 12 этажа строящегося здания. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Других подробностей случившегося не сообщается.