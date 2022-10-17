Рабочий погиб в результате падения с 12 этажа в Москве

На стройке в Москве в результате падения с высоты погиб рабочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу экстренных служб столицы.
Инцидент произошел на строительном объекте на Фестивальной улице. Рабочий упал с 12 этажа строящегося здания. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Других подробностей случившегося не сообщается.
Ранее стало известно, что в Сочи молодой человек скончался в результате падения с высоты. По словам очевидцев происшествия, мужчина сорвался с пожарной лестницы многоэтажного дома.